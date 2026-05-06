التطبيق اليوم.. زيادة أسعار كروت شحن المحمول وباقات الانترنت

كتب : محمد سامي , محمد عمارة

12:57 ص 06/05/2026 تعديل في 01:03 ص

أرسلت شركة أمان للمدفوعات رسالة إلى مندوبيها في المحافظات، تنبيها جاء نصه: نحيطكم علما بأنه سيتم تطبيق زيادة على أسعار كروت الشحن وأسعار باقات الأرضي وضريبة شحن الرصيد، بداية من مساء يوم الأربعاء 6 مايو بعد الساعة 12 منتصف الليل.
وأرسلت الشركة تعميما بالأسعار الجديدة، وبلغت نسبة الزيادة على جميع كروت الفكة، 15 %.
وقال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إنه لا زيادة حتى الآن في أسعار كروت شحن المحمول.

وأضاف في تصريحات لمصراوي، صباح الأربعاء: ما أعلمه، أن شركات المحمول طلبت زيادة أسعار كروت الشحن، لكن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يقرر بعد، وشاركت في اجتماعات عدة خلال الأيام الماضية، ولم يتم حسم الأمر حتى هذه اللحظة.

وقال مصدر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن الشركات تقدمت بعدة طلبات لزيادة الأسعار منذ يناير الماضي، وتم إرجاء الطلب عدة مرات، لكن الشركات جددت طلباتها مرة أخرى مع زيادة أسعار الطاقة خلال الفترة الماضية، موضحا: من المقرر حسم الأمر رسميا والإعلان عنه حال إقراره، اليوم الأربعاء.

وأضاف المصدر: الشركات جددت الطلب للمرة الثالثة خلال الـ48 ساعة الماضية، من أجل زيادة الأسعار بنسبة 20 %، إلا أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يقر النسبة، حتى كتابة التقرير.
وفي السادس من ديسمبر 2024، أعلنت شركات المحمول الأربع في مصر "فودافون - اورنج - وي - إي آند"، عن زيادة أسعار كروت الفكة "الفئات الصغيرة مسبقة الدفع".
ويستخدم عملاء باقات مسبقة الدفع، كروت الفكة لشراء صلاحية أو وحدات إضافية يتم استخدامها في المكالمات أو تصفحة الإنترنت.

