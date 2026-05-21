جولدمان ساكس: مخزونات النفط العالمية تهبط بوتيرة قياسية بسبب الحرب

كتب : أحمد الخطيب

01:11 م 21/05/2026

مجموعة جولد مان ساكس

كشف بنك جولدمان ساكس أحد البنوك الأمريكية العالمية، أن المخزونات العالمية من النفط الخام والمنتجات البترولية تشهد تراجعًا قياسيًا خلال الشهر الجاري، في ظل استمرار الحرب بالشرق الأوسط وتأثيرها على الإمدادات العالمية.

ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبرج، أشار محللو البنك، بينهم يوليا جستكوفا جريجسبي ودان سترويفن، في مذكرة بحثية صدرت بتاريخ 20 مايو، إلى أن المخزونات المرئية عالميًا انخفضت بنحو 8.7 مليون برميل يوميًا منذ بداية مايو، وهي أسرع وتيرة سحب للمخزونات على الإطلاق.

وأوضح التقرير أن معدل التراجع الحالي يقارب ضعف متوسط وتيرة السحب التي شهدتها الأسواق منذ اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، ما يعكس تصاعد الضغوط على سوق الطاقة العالمية وتقلص الفائض المتاح من الإمدادات.

وأشار البنك إلى أن استمرار الحرب والتوترات المرتبطة بممرات الطاقة الرئيسية، خاصة في منطقة الخليج، يزيد من حالة القلق داخل الأسواق العالمية، مع تزايد المخاوف بشأن قدرة الإمدادات على مواكبة الطلب العالمي خلال الفترة المقبلة.

اضطرابات الشحن تضغط على استقرار السوق

ويأتي ذلك في وقت كان قد صرح فيه أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، بأن العالم فقد نحو مليار برميل من النفط خلال الشهرين الماضيين، مؤكدًا أن أسواق الطاقة العالمية ستحتاج إلى وقت لاستعادة الاستقرار حتى في حال عودة تدفقات النفط بصورة طبيعية.

وأوضح الناصر أن اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز تسببت في ضغوط كبيرة على حركة الإمدادات العالمية، وهو ما انعكس على مستويات المخزون والأسعار وتكاليف النقل والتأمين.

وتشهد أسواق النفط العالمية حالة من التقلبات الحادة منذ اندلاع الحرب الإيرانية، وسط مخاوف من اتساع نطاق التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على حركة التجارة والطاقة عالميًا.

