أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة
كتب : آية محمد
رفعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي المختلفة، وذلك بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس، الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.
ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي، وفقا لأحد ممثلي خدمة العملاء بالشركة:
سرعة حتى 30 ميجابت:
سوبر 30 ميجا (حجم الباقة 50 جيجابايت): بسعر 171 جنيها.
150 جيجابايت: بسعر 296.4 جنيه، بدلا من 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه.
200 جيجابايت: بسعر 376.2 جنيه، بدلا من 330.6 جنيه، بزيادة 45.6 جنيه.
250 جيجابايت: بسعر 450.3 جنيه، بدلا من 410.4 جنيه، بزيادة 39.9 جنيه.
300 جيجابايت: بسعر 524.4 جنيه.
400 جيجابايت: بسعر 661.2 جنيه، بدلا من 649.8 جنيه، بزيادة 11.4 جنيه.
500 جيجابايت: بسعر 752.4 جنيه.
750 جيجابايت: بسعر 1054.5 جنيه.
سرعة تصل إلى 70 ميجابت:
250 جيجابايت: بسعر 672.6 جنيه، بدلا من 604.2 جنيه، بزيادة 68.4 جنيه.
500 جيجابايت: بسعر 1026 جنيها.
750 جيجابايت: بسعر 1339.5 جنيه.
1500 جيجابايت: بسعر 2280 جنيها.
وتلك الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي قدرها 14%.
