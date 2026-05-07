أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة

كتب : آية محمد

07:22 م 07/05/2026

الإنترنت الأرضي

رفعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي المختلفة، وذلك بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس، الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي، وفقا لأحد ممثلي خدمة العملاء بالشركة:

سرعة حتى 30 ميجابت:

سوبر 30 ميجا (حجم الباقة 50 جيجابايت): بسعر 171 جنيها.

150 جيجابايت: بسعر 296.4 جنيه، بدلا من 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه.

200 جيجابايت: بسعر 376.2 جنيه، بدلا من 330.6 جنيه، بزيادة 45.6 جنيه.

250 جيجابايت: بسعر 450.3 جنيه، بدلا من 410.4 جنيه، بزيادة 39.9 جنيه.

300 جيجابايت: بسعر 524.4 جنيه.

400 جيجابايت: بسعر 661.2 جنيه، بدلا من 649.8 جنيه، بزيادة 11.4 جنيه.

500 جيجابايت: بسعر 752.4 جنيه.

750 جيجابايت: بسعر 1054.5 جنيه.

سرعة تصل إلى 70 ميجابت:

250 جيجابايت: بسعر 672.6 جنيه، بدلا من 604.2 جنيه، بزيادة 68.4 جنيه.

500 جيجابايت: بسعر 1026 جنيها.

750 جيجابايت: بسعر 1339.5 جنيه.

1500 جيجابايت: بسعر 2280 جنيها.

وتلك الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي قدرها 14%.

جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز قبل جولة حسم اللقب
