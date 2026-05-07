أسعار باقات الإنترنت الأرضي الجديدة من "وي" بعد الزيادة

رفعت الشركة المصرية للاتصالات "وي" أسعار باقات الإنترنت الأرضي المختلفة، وذلك بعد إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس، الموافقة على تحريك أسعار بعض خدمات الاتصالات بنسبة تتراوح بين 9% و15% شاملة الضرائب.

ويستعرض "مصراوي" في السطور التالية الأسعار الجديدة لباقات الإنترنت الأرضي، وفقا لأحد ممثلي خدمة العملاء بالشركة:

اقرأ أيضًا:

ما هي المواقع الحكومية والتعليمية المتاحة مجانا للمستخدمين بعد نفاد الباقة؟

سرعة حتى 30 ميجابت:

سوبر 30 ميجا (حجم الباقة 50 جيجابايت): بسعر 171 جنيها.

150 جيجابايت: بسعر 296.4 جنيه، بدلا من 140 جيجابايت بسعر 239.4 جنيه.

200 جيجابايت: بسعر 376.2 جنيه، بدلا من 330.6 جنيه، بزيادة 45.6 جنيه.

250 جيجابايت: بسعر 450.3 جنيه، بدلا من 410.4 جنيه، بزيادة 39.9 جنيه.

300 جيجابايت: بسعر 524.4 جنيه.

400 جيجابايت: بسعر 661.2 جنيه، بدلا من 649.8 جنيه، بزيادة 11.4 جنيه.

500 جيجابايت: بسعر 752.4 جنيه.

750 جيجابايت: بسعر 1054.5 جنيه.

أسعار باقات الإنترنت الأرضي من أورانج بعد الزيادة.. تبدأ من 296 جنيها

سرعة تصل إلى 70 ميجابت:

250 جيجابايت: بسعر 672.6 جنيه، بدلا من 604.2 جنيه، بزيادة 68.4 جنيه.

500 جيجابايت: بسعر 1026 جنيها.

750 جيجابايت: بسعر 1339.5 جنيه.

1500 جيجابايت: بسعر 2280 جنيها.

وتلك الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة والتي قدرها 14%.

الذهب يبدأ موجة صعود جديدة.. هل يستمر الارتفاع؟ خبراء يوضحون