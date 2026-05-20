فوري تطلق خدماتها على تطبيق "طريقي" لتحصيل رسوم الطرق في مصر

كتب : آية محمد

06:14 م 20/05/2026

أعلنت شركة فوري، العاملة في تقديم حلول الدفع الإلكتروني في مصر، إطلاق خدماتها على تطبيق "طريقي" بهدف توفير منظومة رقمية متطورة لتحصيل رسوم الطرق السريعة، بما يسهم في تحسين كفاءة البنية التحتية للنقل وتقديم تجربة أكثر سلاسة للمواطنين.

وبحسب بيان الشركة اليوم، تتيح المنظومة الجديدة على تطبيق "طريقي" المنصة الإلكترونية للسيارات الملاكي والنقل تجربة رقمية متكاملة؛ حيث يتيح للأفراد مالكي المركبات إمكانية إنشاء حسابات شخصية وإدارتها وشحنها بسهولة عبر قنوات دفع متعددة.

خطوات تفعيل الخدمة

1- يمكن للأفراد مالكي المركبات إنشاء حسابات جديدة عبر التطبيق الإلكتروني "طريقي" أو المنصة الرقمية المخصصة لذلك.

2- يتم تركيب الملصق الإلكتروني للمركبات من خلال التوجه إلى أقرب مكتب اشتراكات خاص بالشركة الوطنية للطرق.

3- عند عبور المركبات، يتم خصم رسوم المرور من خلال منظومة إلكترونية تعتمد على الكاميرات وأجهزة القراءة الذكية للتعرف على المركبات وتسجيل قيمة العبور دون أي تعاملات نقدية.

4- تمر المركبات عبر الحارات المخصصة للتحصيل الإلكتروني بسهولة ويسر، مع خصم قيمة العبور تلقائيا من رصيد العميل مما يلغي تماما الحاجة إلى التعاملات النقدية ويحقق أعلى معايير الدقة والسرعة في إدارة حركة المرور على الطرق.

وتلعب "فوري" دورا في إنجاح هذه المنظومة عبر تمكين عمليات شحن الرصيد لقطاع السيارات الملاكي من خلال شبكتها من خلال كود الخدمة المخصص للشحن "55501"، بالإضافة إلى إتاحة الشحن من خلال تطبيق ماي فوري، وتوفير خيارات دفع متعددة تشمل البطاقات البنكية والمحافظ الإلكترونية والرقم المرجعي للدفع النقدي عبر تطبيق طريقي.

