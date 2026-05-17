تدرس شركة النفط البريطانية "بي بي" مستقبل بعض استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي بمصر، في ظل تحركات عالمية لإعادة ترتيب المحافظ الاستثمارية والتركيز على المشروعات الأعلى ربحية، ما أثار تساؤلات حول حجم وجود الشركة داخل السوق المصرية خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما نقلته وكالة "رويترز" عن أربعة مصادر مطلعة، فإن "بي بي" تدرس بيع بعض أصول الغاز التابعة لها في مصر ضمن خطة لإعادة هيكلة أعمال المجموعة بقيادة رئيسة مجلس الإدارة الجديدة ميج أونيل، والتي تستهدف خفض الديون وتعزيز العائد من الاستثمارات.

وأكدت المصادر أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية، ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن بشأن التخارج أو بيع الأصول، فيما رفضت الشركة التعليق على ما وصفته بـ"تكهنات السوق".

استثمارات ضخمة في قطاع الغاز المصري

وتعد مصر من الأسواق الرئيسية لشركة "بي بي" في منطقة الشرق الأوسط، إذ تجاوز حجم استثمارات الشركة داخل البلاد 35 مليار دولار على مدار نحو 60 عامًا.

وتسهم الشركة بنحو 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، من خلال مشروعات مشتركة في شرق دلتا النيل، إضافة إلى الحقول التي تديرها بمنطقة غرب دلتا النيل.

انخفاض ملحوظ في الإنتاج

وأظهرت بيانات الشركة تراجع إنتاجها من الغاز الطبيعي في مصر خلال العام الماضي إلى نحو 518 مليون قدم مكعبة يوميًا، بانخفاض يقارب 40% مقارنة بعام 2024، ونحو 60% مقارنة بمستويات عام 2023.

وتضم مشروعات غرب دلتا النيل خمسة حقول غاز في البحر المتوسط، موزعة بين منطقتي شمال الإسكندرية والمياه العميقة غرب المتوسط.

استمرار أنشطة الاستكشاف

ورغم دراسة بيع بعض الأصول، تواصل "بي بي" التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف داخل مصر، إذ أعلنت الشركة خلال أبريل الماضي اكتشافًا جديدًا للغاز والمكثفات قبالة السواحل المصرية.

كما حصلت الشركة مؤخرًا على امتيازين جديدين للتنقيب البحري في منطقتي شمال شرق العلمين وغرب الحماد، في مؤشر على استمرار اهتمامها بقطاع الطاقة المصري.