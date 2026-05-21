شهد كوبري الباجور العلوي بمحافظة المنوفية، حالة من الجدل بعد فك البوابة الحديدية التي جرى تركيبها أعلى الكوبري لمنع صعود سيارات النقل الثقيل، وذلك عقب ساعات من تشغيلها بسبب تسببها في تعطيل مرور سيارات الإسعاف والمطافئ وعدد من السيارات الأخرى.

بداية تركيب البوابة

وبدأت أعمال تركيب البوابة الحديدية في تمام الساعة 1 بعد منتصف ليل الخميس، واستمرت الأعمال حتى الساعة 5 صباحًا، قبل إعادة فتح الكوبري أمام حركة المرور بشكل طبيعي.

وجاء تركيب البوابة لمنع صعود سيارات النقل الثقيل إلى الكوبري، حفاظًا على سلامته ومنع الأحمال الزائدة، حيث حدد الارتفاع الخاص بها بناءً على تنسيق بين مرور المنوفية والإدارة الهندسية بمجلس مدينة الباجور ليكون بارتفاع 2 متر و60 سنتيمترًا.

أزمة بعد التشغيل

ومع بدء التشغيل، فوجئت سيارات الإسعاف والمطافئ بعدم قدرتها على المرور من أسفل البوابة بسبب انخفاض الارتفاع، ما تسبب في تعطيل تحركاتها وإجبارها على تغيير خط السير عبر طريق مصرف أبو خليفة بمدينة الباجور.

كما تسبب الحاجز الحديدي في منع مرور عدد من سيارات الربع نقل، الأمر الذي أثار شكاوى بين الأهالي والسائقين بسبب زيادة الوقت المستغرق للوصول للحالات المرضية أو مواقع الحرائق.

قرار إزالة البوابة

وبعد ساعات من الشكاوى والملاحظات على أرض الواقع، بدأت الجهات المختصة في تمام الساعة 1 ظهرًا أعمال فك وإزالة البوابة الحديدية، لإعادة حركة المرور بصورة طبيعية ومنع تعطيل سيارات الطوارئ والخدمات الحيوية.

ويبحث المسؤولون حاليًا حلولًا بديلة تحقق الهدف من منع صعود سيارات النقل الثقيل دون التأثير على حركة سيارات الإسعاف والمطافئ أو باقي المركبات المسموح لها بالمرور.