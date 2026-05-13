البترول: 800 مليون دولار تمويلات جديدة لدعم السوق المحلي

كتب : أحمد الخطيب

10:32 م 13/05/2026

مراسم التوقيع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية

شهد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع البرنامج السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عضو مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، لصالح جمهورية مصر العربية، والذي يتضمن تمويلات تجارية بقيمة 800 مليون دولار لدعم قطاع الطاقة من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول.

وشهد مراسم التوقيع وزراء التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار والتجارة الخارجية، فيما وقع البرنامج المهندس أديب يوسف الأعمى، والمحاسبة أمل طنطاوي، بحضور عدد من قيادات وزارة البترول والثروة المعدنية واللواء حازم يحيى مساعد المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

وأكد كريم بدوي اعتزاز مصر بعمق العلاقات الاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية في قطاع الطاقة، مشيدًا بالدور المحوري للأمير عبدالعزيز بن سلمان آل سعود في دعم التعاون الثنائي وتعزيز الشراكات الإقليمية بمجال الطاقة.

سوميد نموذج للتكامل العربي ودعم أمن الطاقة

وأشار الوزير إلى أن مشروع سوميد يمثل نموذجًا ناجحًا للتكامل والتعاون العربي، خاصة مع السعودية، في ظل دوره الاستراتيجي في ربط الخليج العربي بالبحر المتوسط ودعم أمن الطاقة الإقليمي، إلى جانب ما تمتلكه منطقة سوميد من بنية تحتية متطورة تسهم في تأمين إمدادات المنتجات البترولية والغاز الطبيعي المسال للسوق المحلي.

وثمّن الوزير التعاون القائم مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، مؤكدًا أن البرامج التمويلية التي توفرها تسهم في تأمين جانب من احتياجات السوق المحلي من المنتجات البترولية، مع التطلع إلى توسيع مجالات الشراكة خلال الفترة المقبلة بما يدعم خطط قطاع الطاقة المصري.

وأضاف أن توقيع البرنامج التمويلي الجديد يعكس الثقة المتزايدة من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية في قوة الاقتصاد المصري وقدرته على مواصلة تنفيذ خطط التنمية، خاصة في قطاع الطاقة، مشيرًا إلى أن استمرار التعاون مع المؤسسة يعد تأكيدًا على جاذبية الاقتصاد المصري ونجاح جهود الدولة في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة.

وفي سياق متصل، بحث وزير البترول مع الرئيس التنفيذي للمؤسسة فرص تعزيز التعاون خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب البرامج التمويلية الحالية المخصصة لدعم احتياجات السوق المحلي، فضلاً عن بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الخضراء وقطاع الغاز الطبيعي المسال.

16 مليار دولار تمويلات للهيئة العامة للبترول

وأعرب أديب يوسف الأعمى، المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، عن تقديره للتعاون القائم مع وزارة البترول والثروة المعدنية والهيئة المصرية العامة للبترول، مؤكدًا اعتزاز المؤسسة بالشراكة الاستراتيجية مع مصر، مشيرًا إلى أن إجمالي التمويلات المقدمة للهيئة المصرية العامة للبترول بلغ نحو 16 مليار دولار، بما أسهم في دعم إمدادات الطاقة ودفع جهود التنمية الاقتصادية.

كما وجه الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدعوة إلى كريم بدوي للمشاركة في الاجتماع السنوي لـ مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمقرر عقده في العاصمة الأذربيجانية باكو.

وزارة البترول قطاع الطاقة المنتجات البترولية الغاز الطبيعي الهيئة العامة للبترول

