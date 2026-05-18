إعلان

شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين

كتب : دينا خالد

12:27 م 18/05/2026 تعديل في 12:27 م

السكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار السكر في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 4000 جنيه للطن خلال شهرين.


وأشار الفندي، أن سعر طن السكر ارتفع إلى 28 ألف جنيه، مقابل 24 ألف جنيه في فبراير الماضي.


ويرى الفندي، أن الارتفاعات المتتالية في أسعار السكر، جاءت نتيجة الزيادة في تكلفة الإنتاج على المصانع.

وأوضح أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن، ويقترب الإنتاج المحلي من تحقيق الاكتفاء الذاتي.


وأشار إلى أن المصانع والشركات لديها مخزون استراتيجي يكفى نحو 10 أشهر، ولا يوجد أزمات في تداول السكر


ويوجد في مصر 15 شركة لإنتاج للسكر، منها 8 شركات تنتج السكر من البنجر، و7 شركات تنتجه من القصب، بحسب الفندي.


وتزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شعبة السكر أسعار السكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2026
مدارس

مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2026
سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
أخبار السيارات

سيارات مستعملة تابعة لجمارك مطار القاهرة للبيع في مزاد علني.. التفاصيل
علامات على الكوع تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها
نصائح طبية

علامات على الكوع تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها
مجدي الجلاد: بعت لاعب للأهلي قبل ما يلبس فانلة سموحة؟ فرج عامر يحكي أغرب
مصراوى TV

مجدي الجلاد: بعت لاعب للأهلي قبل ما يلبس فانلة سموحة؟ فرج عامر يحكي أغرب
سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
رياضة محلية

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور