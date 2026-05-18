شعبة السكر: 4 آلاف جنيه زيادة في سعر الطن بالأسواق خلال شهرين

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، لمصراوي، إن أسعار السكر في الأسواق المحلية ارتفعت بنحو 4000 جنيه للطن خلال شهرين.



وأشار الفندي، أن سعر طن السكر ارتفع إلى 28 ألف جنيه، مقابل 24 ألف جنيه في فبراير الماضي.



ويرى الفندي، أن الارتفاعات المتتالية في أسعار السكر، جاءت نتيجة الزيادة في تكلفة الإنتاج على المصانع.

وأوضح أن حجم الاستهلاك المحلي من السكر يبلغ نحو 3 ملايين طن، ويقترب الإنتاج المحلي من تحقيق الاكتفاء الذاتي.



وأشار إلى أن المصانع والشركات لديها مخزون استراتيجي يكفى نحو 10 أشهر، ولا يوجد أزمات في تداول السكر



ويوجد في مصر 15 شركة لإنتاج للسكر، منها 8 شركات تنتج السكر من البنجر، و7 شركات تنتجه من القصب، بحسب الفندي.



وتزرع مصر بنجر السكر في شهري أغسطس وسبتمبر وتحصده في شهري مارس وأبريل، فيما يزرع قصب السكر في فصلي الربيع والخريف، وتستغرق زراعته 12 شهرًا قبل الحصاد.