حكم نهائي وبات.. الإدارية العليا تؤيد أحقية هيفاء وهبي في الغناء بمصر

كتب : محمود الشوربجي

01:05 م 18/05/2026 تعديل في 02:45 م
    هيفاء وهبي تنشر صور جديدة عبر حسابها بموقع إنستجرام (1)
    هيفاء وهبي بإطلالة جريئة
    أحدث إطلالات هيفاء وهبي
    هيفاء وهبي تتألق بإطلالة كاجوال (1)
    هيفاء وهبي بمكياج هادئ

قضت المحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين، برفض الطعن المقدم من نقابة المهن الموسيقية، وتأييد حكم أول درجة الصادر بإلغاء قرار منع الفنانة هيفاء وهبي من الحصول على تصاريح الغناء داخل مصر، ليصبح الحكم نهائيًا وواجب التنفيذ.

تفاصيل الحكم

وكانت محكمة القضاء الإداري قد أصدرت حكمها في 28 ديسمبر 2025، بإلغاء قرار مجلس نقابة المهن الموسيقية الصادر في 16 مارس 2025، والذي تضمن عدم منح الفنانة تصاريح للغناء في مصر، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام النقابة بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

الطعن أمام الإدارية العليا

وعقب ذلك، أقامت نقابة المهن الموسيقية طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، قُيّد برقم 15527 لسنة 72 قضائية، وتمت نظره بجلسة 18 مايو 2026، بحضور ممثل النقابة، فيما حضر دفاع الفنانة وقدم مذكرة قانونية طالب فيها برفض الطعن وتأييد الحكم لصالحها.

حيثيات الحكم

وأكدت المحكمة في حيثياتها أن الفنانة لا تخضع للمساءلة التأديبية من النقابة لكونها تحمل جنسية أجنبية (لبنانية)، فضلًا عن عدم عضويتها بالنقابة، مشيرة إلى أن نشاطها الفني داخل مصر يتم بموجب تصاريح رسمية، وهو ما يسقط الأساس القانوني لقرار المنع.

"السفينة الموبوءة" تصل محطتها الأخيرة.. حجر صحي على طاقمها
الاتفاق تم.. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن قيادة ريال مدريد
صرف المرتبات والمعاشات مبكرا.. تعرف على المواعيد الرسمية (مُحدث)
مفاجأة "الميدلي" ومصير دويتو شيرين.. ماذا يحدث بكواليس ألبوم بهاء سلطان؟
ضحية الإجهاد.. زوجة الفنان محمد الجندي تكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته
