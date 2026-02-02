بعد قرار عودة التصدير.. هل تشهد أسعار السكر ارتفاعًا في الأسواق؟

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن قرار السماح بتصدير السكر لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب وفرة المعروض منه في الأسواق ووجود فائض كبير منه.

وأضاف الفندي، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 10 أشهر، فضلا عن تزامن هذا القرار مع موسم حصاد البنجر في فبراير الجاري، والذي يتم تصنيع سكر البنجر منه وهو ما سيساهم في وفرة السكر في الأسواق.

وقررت الحكومة، حظر تصدير السكر لأول مرة في 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديد القرار أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار الفندي، إلى أن إنتاج مصر من السكر هذا العام قارب الوصول للاكتفاء الذاتي منه.

وأضاف فندي، أن مصر تستور سكر خام وتعيد تكريره وتصنيعه محليا، سواء للتصدير أو سد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات السوق المحلي.

وأوضح فندي، أن مصر تزرع أكثر من 300 ألف فدان من قصب السكر و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

وتابع فندي، أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.

