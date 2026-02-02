إعلان

بعد قرار عودة التصدير.. هل تشهد أسعار السكر ارتفاعًا في الأسواق؟

كتب : دينا خالد

04:18 م 02/02/2026

أسعار السكر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال حسن الفندي، رئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، إن قرار السماح بتصدير السكر لن يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بسبب وفرة المعروض منه في الأسواق ووجود فائض كبير منه.

وأضاف الفندي، أن مصر لديها مخزون استراتيجي من السكر يكفي لمدة 10 أشهر، فضلا عن تزامن هذا القرار مع موسم حصاد البنجر في فبراير الجاري، والذي يتم تصنيع سكر البنجر منه وهو ما سيساهم في وفرة السكر في الأسواق.

وقررت الحكومة، حظر تصدير السكر لأول مرة في 2023 لمدة ثلاثة أشهر، ثم تم تمديد القرار أكثر من مرة بهدف الحفاظ على استقرار الأسعار.

وأشار الفندي، إلى أن إنتاج مصر من السكر هذا العام قارب الوصول للاكتفاء الذاتي منه.

وأضاف فندي، أن مصر تستور سكر خام وتعيد تكريره وتصنيعه محليا، سواء للتصدير أو سد الفجوة بين الإنتاج واحتياجات السوق المحلي.

وأوضح فندي، أن مصر تزرع أكثر من 300 ألف فدان من قصب السكر و650 ألف فدان من بنجر السكر سنويًا، وفق بيانات مجلس المحاصيل السكرية بوزارة الزراعة.

وتابع فندي، أن مصر بها 15 مصنع سكر بينها 8 لإنتاج السكر من القصب جميعها مملوكة للدولة، و7 مصانع للبنجر بينها 3 للقطاع الخاص، ومصنع مملوك للقطاع الخاص لا يزال تحت الإنشاء.

اقرأ أيضًا:

شعبة الدخان: فيليب موريس رفعت أسعار سجائر "مارلبورو وأل أند أم"

لماذا يرتفع سعر الذهب في مصر عن نظيره العالمي؟ نائب رئيس الشعبة يوضح

ما هو القاع السعري للذهب والفضة؟.. خبير عالمي يتوقع

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

حسن الفندي اتحاد الصناعات شعبة السكر أسعار السكر

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج
علاقات

أول كسوف شمسي لعام 2026 يجلب الحظ المالي لهذه الأبراج

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
رياضة محلية

أبو المعاطي زكي: شقيق أبوتريكة وزع تبرعات المنتخب على أسر الجماعات الإسلامية
تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
أخبار مصر

تحرك حكومي جديد بشأن حماية الأطفال من المحتوى الضار
جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي
أخبار مصر

جرائد من 1957.. سوق الأزبكية يأخذ زوار معرض الكتاب في رحلة إلى الماضي
التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة
حوادث وقضايا

التحقيق مع فنان شهير بتهمة التحرش بسيدة في القاهرة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أزمة نقص كاش في ماكينات البنوك.. ما الأسباب؟
الرقم القومي العقاري والإيجار القديم.. إطلاق التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت 2027
خسر 220 جنيها.. هبوط حاد في سعر الذهب اليوم
ارتدوا الكمامة.. الأرصاد: أجواء مغبرة وأتربة خلال ساعات