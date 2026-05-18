مصرع طفل سقطت عليه نخلة في سوهاج

كتب : عمار عبدالواحد

01:19 م 18/05/2026

لقي طفل مصرعه في الحال، إثر سقوط نخلة عليه بقرية بنجا التابعة لدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق.

إخطار أمني بالواقعة

وتلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد علي الكتبي، يفيد بوصول الطفل إسلام م 15 عامًا، إلى مستشفى طهطا العام جثة هامدة، عقب تعرضه لإصابة نتيجة سقوط جسم صلب عليه.

سقوط نخلة وراء الحادث

وتبين أن الحادث وقع بقرية بنجا بدائرة مركز طهطا، إثر سقوط نخلة على الطفل، ما أسفر عن وفاته في الحال، وجرى إيداع الجثة بمشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف جهات التحقيق، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

