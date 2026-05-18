تفقد محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الإثنين، عددًا من لجان امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، بقرية بني مر التابعة لإدارة الفتح التعليمية، وذلك لمتابعة تنفيذ التعليمات المنظمة للامتحانات، في ضوء توجيهات وزير التربية والتعليم ومحافظ أسيوط.

وكيل تعليم أسيوط يتفقد لجان امتحانات صفوف النقل

رافق وكيل الوزارة خلال جولته أحمد عبده، مدير إدارة الفتح التعليمية، وصلاح عبدالباسط، وكيل الإدارة، لمتابعة سير العملية الامتحانية ميدانيًا داخل المدارس.

تفقد عدد من المدارس واللجان

شملت الجولة زيارة مدارس الشهيد عيسى كرم الرسمية لغات، وبني مر الإعدادية بنات، وبني مر الابتدائية الجديدة، وجمال عبد الناصر الثانوية المشتركة، حيث يؤدي الطلاب امتحانات صفوف النقل بمراحلها المختلفة (الابتدائية والإعدادية والثانوية) في عدد من المواد الدراسية.

الاطمئنان على انتظام اللجان

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على انتظام سير الامتحانات، والتزام اللجان بالضوابط والتعليمات، مؤكدًا توفير بيئة امتحانية آمنة ومناسبة، مع تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب، والالتزام بالتعليمات الوزارية حفاظًا على مصلحة الطلاب.

متابعة امتحانات الثانوية باستخدام التابلت

كما تفقد دسوقي لجان الصفين الأول والثاني الثانوي بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية، حيث أدى طلاب النظامي الامتحانات باستخدام التابلت، فيما أدى طلاب المنازل والخدمات الامتحانات ورقيًا، واطمأن على مستوى الامتحانات ووضوح الأسئلة وعدم وجود مشكلات تقنية.

توجيهات لضبط العملية الامتحانية

ووجه وكيل الوزارة القيادات التعليمية ومديري المدارس بضرورة الالتزام الكامل بضوابط الامتحانات، والانضباط في مواعيد اللجان، والتأكد من سلامة أوراق الأسئلة والإجابة، مع منع دخول الهواتف المحمولة والأجهزة الذكية، والالتزام بالزي المدرسي وغلق المدارس وفق التعليمات.

إجمالي أعداد الطلاب المتقدمين للامتحانات

يُذكر أن امتحانات صفوف النقل تُجرى على مستوى 11 إدارة تعليمية، حيث يبلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية نحو 454 ألف طالب وطالبة، والإعدادية 163 ألفًا، بينما يصل عدد طلاب صفوف النقل بالمرحلة الثانوية إلى 59 ألف طالب وطالبة، بما في ذلك طلاب المنازل والخدمات.