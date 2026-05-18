شراكة بين أوراسكوم وتروجان لتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمياه

أعلنت تروجان القابضة للإنشاءات وأوراسكوم للإنشاءات، المدرجة في البورصتين المصرية وأبوظبي تحت كود (ORAS)، توقيع اتفاقية لتأسيس شركة مشتركة جديدة باسم "أفرواتير لأنظمة معالجة المياه"، ومقرها أبوظبي.

وبحسب إفصاح مرسل للبورصة، تهدف الشركة الجديدة إلى تنفيذ أعمال التصميم والتوريد والإنشاءات (EPC)، إضافة إلى التشغيل والصيانة لمشروعات البنية التحتية للمياه في المنطقة.

وقالت الشركتان إن "أفرواتير" ستجمع بين الخبرات الفنية والقدرات التنفيذية والملاءة المالية للطرفين، بما يدعم تنفيذ مشروعات المياه الكبرى والمعقدة.

وتستند الشراكة إلى خبرة تروجان القابضة في أسواق الخليج، إلى جانب خبرات أوراسكوم للإنشاءات في تطوير وتنفيذ مشروعات البنية التحتية للمياه، والتي تتجاوز طاقتها الإجمالية 17 مليون متر مكعب يوميًا من مشروعات معالجة وتحلية المياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

محطة تحلية مياه بطاقة 300 ألف متر

وأضافت الشركتان أن "أفرواتير" تعمل حاليًا على استكمال المفاوضات النهائية الخاصة بمشروع محطة تحلية مياه بطاقة 300 ألف متر مكعب يوميًا.

وقال المهندس محمد محمود، نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة في تروجان القابضة للإنشاءات، إن تأسيس "أفرواتير" يمثل خطوة استراتيجية للتوسع في مشروعات البنية التحتية الحيوية ودعم خطط التنمية المستدامة بالمنطقة.

من جانبه، قال المهندس إيهاب مهاود، العضو المنتدب لأوراسكوم للإنشاءات، إن الشراكة تستند إلى سجل مشترك من تنفيذ مشروعات البنية التحتية، وتهدف إلى تأسيس منصة متخصصة لتطوير وتنفيذ مشروعات المياه الكبرى بكفاءة عالية.

وأشار البيان إلى أن تأسيس الشركة الجديدة في أبو ظبي يعكس مكانة الإمارة كمركز إقليمي وعالمي لتطوير واستثمار مشروعات البنية التحتية والمرافق الحيوية، خاصة قطاع المياه.