إعلان

ارتفاع أسعار الدقيق والسكر والزيت اليوم بالأسواق

كتب : آية محمد

11:46 ص 14/02/2026

أسعار السلع الأساسية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار الفول، والزيت، والدقيق، والسكر، واللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم السبت 14-2-2026، بينما انخفضت أسعار الأرز، والجبن الأبيض، والدواجن، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.78 جنيه، بتراجع 76 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 63.93 جنيه، بزيادة 3.95 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 26.43 جنيه، بزيادة 1.79 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 96.08 جنيه، بزيادة 4.26 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.96 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.56 جنيه، بتراجع قرش.

كيلو العدس المعبأ: 66.73 جنيه، بتراجع 15 قرشًا.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.79 جنيه، بزيادة 28 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 112.88 جنيه، بزيادة 5.02 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 419.54 جنيه، بزيادة 19.82 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 106.33 جنيه، بتراجع 3.85 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 21.79 جنيه، بتراجع 2.12 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.63 جنيه، بزيادة 1.31 جنيه.

كيلو الجبن الأبيض: 120.72 جنيه، بتراجع 7.28 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 282.65 جنيه، بزيادة 6.73 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.98 جنيه، بزيادة 3.83 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 110.27 جنيه، بزيادة 5.19 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار السلع الأساسية أسعار الدقيق أسعار الزيت أسعار السكر بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية أسعار اللحوم

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

قبل رمضان- 5 فوائد لتناول كوب من البلح باللبن على صحة الجسم
نصائح طبية

قبل رمضان- 5 فوائد لتناول كوب من البلح باللبن على صحة الجسم

أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات
أخبار مصر

أمن قومي.. اقتراح بالشيوخ للإسراع في إجراء انتخابات المحليات
أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم
متنوعة

أحكام الصيام في رمضان (5).. علي جمعة يوضح ما هي الأيام الخمسة التي يحرم
بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك
رياضة محلية

بين الرقص والتاتو.. مسلسل أزمات شيكو بانزا مع الزمالك
وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى
شئون عربية و دولية

وزير الخارجية الأمريكي: العالم اليوم أقرب لنزاع جديد أكثر من أي وقت مضى

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

"عناصر دولية و7 كيلو ذهب وفضة".. سقوط عصابة اختراق الهواتف لسرقة الأموال من "إنستاباي"