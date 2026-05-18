أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم.. ارتفاع البلطي

كتب: إبراهيم الهادي عيسى:

12:32 م 18/05/2026

ارتفعت أسعار السمك البلطي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-5-2026، بينما انخفضت أسعار المكرونة السويسي، مقارنة بأسعار أمس، حسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

أسعار الأسماك الطازجة

سجل سعر كيلو السمك البلطي بين 75 و79 جنيهًا، بزيادة جنيهين، بينما تراوح سعر كيلو المكرونة السويسي بين 75 و145 جنيهًا، بتراجع 5 جنيهات.

أما كيلو السبيط والكاليماري تراوح بين 250 و450 جنيهًا، وسجل كيلو الكابوريا بين 50 و180 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الجمبري الصغير بين 200 و400 جنيه.

سجل سعر كيلو قشر بياض بين 180 و300 جنيه، بتراجع 10 جنيهات، وبلغ سعر كيلو سمك موسى بين 250 و450 جنيهًا، بينما تراوح كيلو البربون بين 170 و250 جنيهًا، وسجل كيلو البوري بين 100 جنيه و130 جنيهًا، فيما سجل سعر كيلو السردين بين 30 و170 جنيهًا.

أسعار أسماك أخرى

تراوح سعر كيلو الوقار بين 150 و350 جنيهًا، فيما تراوح سعر كيلو الدنيس بين 275 و475 جنيهًا.

الأسماك المجمدة

تراوح سعر كيلو البربون المجمد بين 30 و60 جنيهًا، وسجل كيلو الجمبري المجمد بين 175 و525 جنيهًا، ووصل سعر كيلو الماكريل المجمد بين 150 و250 جنيهًا.

