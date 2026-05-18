انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.34%، عند مستوى 52188 نقطة، في بداية جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72%، كما تراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.72%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX 30 انخفض 0.13%، عند مستوى 53085، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للأسواق الحرة الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم المصرية للمنتجعات السياحية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية.