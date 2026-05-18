إعلان

مؤشر البورصة المصرية الرئيسي يهبط بداية تعاملات الاثنين

كتب- إبراهيم الهادي عيسى

11:58 ص 18/05/2026

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.34%، عند مستوى 52188 نقطة، في بداية جلسة اليوم الاثنين.

وانخفض مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.72%، كما تراجع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.72%.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصريةEGX 30 انخفض 0.13%، عند مستوى 53085، بختام جلسة أمس الأحد.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر للأسواق الحرة الأكثر ارتفاعًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم المصرية للمنتجعات السياحية.

الأسهم الأكثر انخفاضًا ببداية جلسة البورصة اليوم

يتصدر سهم مصر الجديدة للإسكان والتعمير الأكثر انخفاضًا في بداية جلسة اليوم، ويليه سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البورصة المصرية المستثمرين الأجانب أسهم البورصة المصرية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2026
مدارس

مواعيد امتحانات الدور الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية 2026
أسرة الفنان محمد الجندي تعلن موعد الجنازة ومكان الدفن
زووم

أسرة الفنان محمد الجندي تعلن موعد الجنازة ومكان الدفن
"رأيتهم يحتفلون وأنا أنزف".. لاعب الزمالك ينفجر في وجه حكام نهائي الكونفدرالية
رياضة محلية

"رأيتهم يحتفلون وأنا أنزف".. لاعب الزمالك ينفجر في وجه حكام نهائي الكونفدرالية
موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة
أخبار مصر

موعد إجازة عيد الأضحى وعدد الأيام وقرار مرتقب من الحكومة
45 مليونا في الأسطورة ونصيحته للشباب..أبرز تصريحات محمد رمضان مع عمرو أديب
زووم

45 مليونا في الأسطورة ونصيحته للشباب..أبرز تصريحات محمد رمضان مع عمرو أديب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور