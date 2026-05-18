إعلان

سعر الحديد والأسمنت اليوم الاثنين في الأسواق

كتب : أحمد الخطيب

01:05 م 18/05/2026

سعر الحديد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار حديد عز والأسمنت، في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الاثنين 18-5-2026، بينما ارتفعت أسعار الحديد الاستثماري، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37328.7 جنيه، بزيادة 99.7 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39337.67 جنيه، بتراجع 499.99 جنيه.

حديد المصريين: 39400 جنيه.

حديد بشاي: 39800 جنيه.

حديد المراكبي: 39400 جنيه.

حديد العتال: 39500 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3867.65 جنيه، بتراجع 250.82 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الحديد حديد عز حديد المصريين سعر الأسمنت

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

الاتفاق تم.. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن قيادة ريال مدريد
رياضة عربية وعالمية

الاتفاق تم.. خطوة واحدة تفصل مورينيو عن قيادة ريال مدريد
مفاجأة "الميدلي" ومصير دويتو شيرين.. ماذا يحدث بكواليس ألبوم بهاء سلطان؟
زووم

مفاجأة "الميدلي" ومصير دويتو شيرين.. ماذا يحدث بكواليس ألبوم بهاء سلطان؟
صرف المرتبات والمعاشات مبكرا.. تعرف على المواعيد الرسمية (مُحدث)
اقتصاد

صرف المرتبات والمعاشات مبكرا.. تعرف على المواعيد الرسمية (مُحدث)
الأهلي يفاضل بين 3 دول لاستضافة معسكر الإعداد للموسم الجديد
رياضة محلية

الأهلي يفاضل بين 3 دول لاستضافة معسكر الإعداد للموسم الجديد
ترامب يعزز قبضته داخل الحزب الجمهوري.. إقصاء المعارضين وترسيخ "الولاء"
شئون عربية و دولية

ترامب يعزز قبضته داخل الحزب الجمهوري.. إقصاء المعارضين وترسيخ "الولاء"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

سبب الأزمة وموقف التدريب.. مصدر بالأهلي يكشف تطورات حالة توروب الصحية
الأرصاد تعلن موعد انكسار الموجة الحارة وتحذر: حرارة الصعيد تصل لـ47
مواصفات جديدة لتنفيذ شقق الإسكان الاجتماعي وموعد الطرح
الداخلية تصدر قرارًا جديدًا بإضافة "شهادة استعلام أمني" ضمن مستندات تراخيص المرور