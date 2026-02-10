ارتفعت أسعار السكر، وزيت الذرة، والعدس، والجبن الأبيض، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 10-2-2026، بينما انخفضت أسعار الدواجن، واللحوم، وزيت عباد الشمس، والجبن الرومي، واللبن السائب، والمسلي الصناعي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 33.78 جنيه، بتراجع 43 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 64.9 جنيه، بزيادة 39 قرشًا.

كيلو الدقيق المعبأ: 23.94 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

لتر زيت عباد الشمس: 91.84 جنيه، بتراجع 1.21 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 33.21 جنيه، بزيادة 1.91 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 31.96 جنيه، بزيادة 3.7 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 66.54 جنيه، بزيادة 1.16 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.45 جنيه، بتراجع 6 قروش.

لتر زيت الذرة: 110.26 جنيه، بزيادة 2.89 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 402.56 جنيه، بتراجع 3.42 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 107.59 جنيه، بتراجع 1.29 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.02 جنيه، بتراجع 29 قرشًا.

كيلو الفول السائب: 52.17 جنيه، بتراجع 83 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 142.27 جنيه، بزيادة 15.5 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.32 جنيه، بتراجع 9.53 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 32.22 جنيه، بتراجع 2.3 جنيه.

كيلو المسلى الصناعي: 98.03 جنيه، بتراجع 6.23 جنيه.