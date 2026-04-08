سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بحلول التعاملات المسائية

كتب : آية محمد

07:42 م 08/04/2026

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 8-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لـ"مصراوي".

لماذا ارتفع الذهب اليوم؟

ارتفعت أسعار الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيها مقارنة بنهاية تعاملات أمس، والتي سجل خلالها 7160 جنيها للجرام، مدفوعا بارتفاع سعر الاوقية عالميا بعد توصل إيران والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف الحرب لمدة أسبوعين، والدخول في مفاوضات تهدف إلى احتواء التصعيد.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 4813 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 18 إلى 6188 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 21 إلى 7220 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 8251 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 57760 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 82510 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 256606 جنيهات.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 412550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15% إلى نحو 4760 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب سعر الجنيه الذهب سعر سبيكة الذهب

