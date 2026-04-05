المصرية للمواسير وصناعة المنتجات الإسمنتية تطلب القيد بالبورصة

كتب : منال المصري

06:24 م 05/04/2026

البورصة المصرية

أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية تلقي طلب قيد أسهم الشركة المصرية للمواسير وصناعة المنتجات الإسمنتية سيجوارت، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي".

تفاصيل عن القيد

وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أنه جارى فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد:

تبلغ القيمة الإجمالية لرأس مال المصدر والمطلوب قيده نحو 1.2 مليار جنيه لعدد 120 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.

أحدث الموضوعات

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
نصائح طبية

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت القهوة ليلاً؟
أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
رياضة محلية

أزمة جديدة في ميت عقبة.. مهلة أخيرة من محترف الزمالك قبل التصعيد
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
أخبار مصر

طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود

دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق