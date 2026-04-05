المصرية للمواسير وصناعة المنتجات الإسمنتية تطلب القيد بالبورصة

أعلن قطاع القيد بالبورصة المصرية تلقي طلب قيد أسهم الشركة المصرية للمواسير وصناعة المنتجات الإسمنتية سيجوارت، بجدول قيد الأوراق المالية المصرية" أسهم" السوق الرئيسي".

تفاصيل عن القيد

وأوضحت البورصة في بيان اليوم، أنه جارى فحص المستندات الواردة من الشركة واستكمالها تمهيدًا للعرض على لجنة القيد:

تبلغ القيمة الإجمالية لرأس مال المصدر والمطلوب قيده نحو 1.2 مليار جنيه لعدد 120 مليون سهم بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم الواحد.