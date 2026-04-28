انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.93% عند مستوى 52230 نقطة، في ختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.22%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.04%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 267.4 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 95.8 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 171.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.57% عند مستوى 52719 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

الأسهم الأكثر ارتفاعًا في جلسة البورصة اليوم

ارتفع حق اكتتاب شركة جنوب الوادي للأسمنت-1 بنسبة 77.14%، ليغلق على سعر 2.48 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 1.4 جنيه.

وصعد سهم مصر للزيوت والصابون بنسبة 20.00%، ليغلق على سعر 266.26 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 221.89 جنيه.

وزاد سهم الإسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبي الجديد – الإسكندرية بنسبة 19.98%، ليغلق على سعر 38.8 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 32.34 جنيه.

وصعد سهم جنوب الوادي للأسمنت بنسبة 13.05%، ليغلق على سعر 7.45 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 6.59 جنيه.

وارتفع سهم القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية بنسبة 5.14%، ليغلق على سعر 71.79 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 65 جنيهًا.

الأسهم الأكثر انخفاضا في جلسة البورصة اليوم

انخفض سهم العامة للصوامع والتخزين بنسبة 4.37%، ليغلق على سعر 272.54 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 285 جنيهًا.

وتراجع سهم العربية للصناعات الهندسية بنسبة 3.97%، ليغلق على سعر 2.42 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.52 جنيه.

وانخفض سهم جو جرين للاستثمار الزراعي والتنمية بنسبة 3.49%، ليغلق على سعر 2.49 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 2.58 جنيه.

وتراجع سهم الشرقية - ايسترن كومباني بنسبة 3.38%، ليغلق على سعر 40 جنيهًا للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 41.4 جنيه.

وهبط سهم مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بنسبة 2.91%، ليغلق على سعر 247.57 جنيه للسهم الواحد، بعدما كان سعر الفتح 254.98 جنيه.