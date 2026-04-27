ارتفعت أسعار البصل الأحمر، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل الرومي البلدي، والخيار الصوب، خلال تعاملات اليوم الاثنين 27-4-2026، بينما انخفضت أسعار البطاطس، والخيار البلدي، والكانتلوب، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

يرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 7.5 و27.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 7 جنيهات و13 جنيهًا، بتراجع جنيهين.

البصل الأحمر يتراوح بين 5 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

البصل الأبيض يتراوح بين 3 و10 جنيهات.

الكوسة تتراوح بين 6 جنيهات و16 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بزيادة جنيهين.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 17 و25 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 13 و23 جنيهًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

أسعار الفاكهة

كانتلوب يتراوح بين 7 جنيهات و17 جنيهًا، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 9 جنيهات و13 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 جنيهات و18 جنيهًا.