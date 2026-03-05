إعلان

كيف تسدد زكاتك أونلاين؟.. تعرف على 5 طرق سهلة لدفع الزكاة

كتب : آية محمد

02:20 م 05/03/2026

المحافظ الإلكترونية

مع التطور المتسارع في خدمات الدفع الإلكتروني، أصبح إخراج الزكاة أكثر سهولة ويسرًا دون الحاجة للذهاب إلى مقرات الجمعيات أو المؤسسات الخيرية، حيث توفر العديد من المنصات والتطبيقات الرقمية وسائل آمنة وسريعة تمكن الأفراد من سداد الزكاة والتبرعات في أي وقت ومن أي مكان.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية أبرز طرق دفع الزكاة إلكترونيًا:

1- المحافظ الإلكترونية

يمكن دفع الزكاة عبر تطبيقات المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش، وإي آند كاش، واورنج كاش، ووي باي، من خلال الدخول إلى التطبيق واختيار خدمة التبرعات أو إدخال كود الجهة المراد السداد لها.

2- ماكينات الدفع الإلكتروني "POS":

تتيح شبكات التحصيل المنتشرة بالمحال التجارية سداد الزكاة بسهولة، عبر خدمات مثل فوري، وبساطة، والأهلي ممكن، وأمان، وخدماتي، ووقتي، وذلك بإبلاغ التاجر باسم أو كود الجهة المطلوب السداد لها ثم إتمام عملية الدفع.

3- تطبيق إنستاباي

يتيح تطبيق إنستاباي إمكانية تحويل قيمة الزكاة مباشرة من الحساب البنكي عبر اختيار خدمة التبرعات، وتحديد الجهة، ثم إدخال المبلغ لإتمام العملية بشكل فوري.

4- تطبيقات المؤسسات الخيرية

توفر بعض الجمعيات الخيرية تطبيقات رسمية على الهواتف المحمولة، تمكن المستخدمين من سداد الزكاة والتبرعات مباشرة بعد التسجيل واختيار الخدمة المطلوبة.

5- المواقع الإلكترونية الرسمية

كما يمكن إخراج الزكاة من خلال المواقع الرسمية للمؤسسات والجمعيات المعتمدة، مثل بيت الزكاة والصدقات المصري، عبر تحديد قيمة الزكاة وسدادها باستخدام البطاقات البنكية الإلكترونية.

المواقع الإلكترونية طرق دفع الزكاة إلكترونيا المحافظ الإلكترونية زكاة الفطر

فيديو قد يعجبك



