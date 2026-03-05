إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 5 مارس 2026

كتب : ميريت نادي

02:32 م 05/03/2026

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الخميس إلى نحو 8175 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8298 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7260 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6223 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 58080 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

