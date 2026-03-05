ارتفعت أسعار السمك البلطي، والحديد، والأسمنت، والبطاطس، والدواجن، والبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، بينما انخفضت أسعار اللحوم، واللبن السائب، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

