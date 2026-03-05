إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البلطي والحديد والدواجن والذهب

كتب : ميريت نادي

02:20 م 05/03/2026 تعديل في 02:48 م

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار السمك البلطي، والحديد، والأسمنت، والبطاطس، والدواجن، والبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 5-3-2026، بينما انخفضت أسعار اللحوم، واللبن السائب، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

