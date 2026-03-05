إعلان

صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة اليوم الخميس

كتب : ميريت نادي

02:48 م 05/03/2026

البورصة المصرية

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 2.29% عند مستوى 47516 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.26%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.21%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 43.8 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 35.8 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 969 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 0.18% عند مستوى 46642 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

البورصة المصرية مؤشرات البورصة المصرية أسهم البورصة المصرية

