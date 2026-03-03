إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 3 مارس 2026

كتب : ميريت نادي

03:48 م 03/03/2026

سعر الذهب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 8330 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8442 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7386 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6331 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 59088 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

اقرا أيضا:

البورصة الأوروبية تواصل الخسائر مع استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية

مع تصاعد أحداث الحرب.. كيف تفاعلت بورصات الخليج في بداية تعاملات اليوم؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

سعر الذهب سعر عيار21 سعر عيار18

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
جنة الصائم

هل العمرة تبطل السحر وتُعالج أثره؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
شئون عربية و دولية

"طريق للسلام مع دول مسلمة".. نتنياهو يكشف أسباب حرب إيران في هذا التوقيت
هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
جنة الصائم

هل يجوز قراءة القرآن من المصحف خلال الصلاة؟.. داعية إسلامية توضح
لا أعمل إلا لمصلحة مصر.. توفيق عكاشة يكشف سر توقعه باغتيال خامنئي يوم السبت
مصراوى TV

لا أعمل إلا لمصلحة مصر.. توفيق عكاشة يكشف سر توقعه باغتيال خامنئي يوم السبت
يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟
رمضان ستايل

يارا السكري بإطلالة راقية.. كيف نسقتها؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان