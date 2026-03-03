قفزت أسعار النفط بأكثر من 5% خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في ظل تعطل الملاحة عبر مضيق هرمز واستهداف بعض منشآت الطاقة، ما عزز مخاوف الأسواق بشأن اضطراب الإمدادات العالمية.

وصعد خام برنت بنسبة 5.45% ليسجل نحو 82 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط بنسبة 5.32% ليصل إلى 75.02 دولار للبرميل.

ويعكس هذا الارتفاع السريع حالة القلق في الأسواق العالمية من احتمالات إغلاق الممرات الملاحية الحيوية، الأمر الذي قد يعرقل تدفقات النفط ويزيد من حدة التقلبات، وسط ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة قد تدفع الأسعار لمستويات أعلى.

