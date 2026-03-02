انخفاض أسعار الجبن واللحوم وارتفاع الدواجن اليوم بالأسواق

انخفضت أسعار الجبن الأبيض والرومي، وزيت عباد الشمس، والمكرونة، واللحوم، والفول، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-3-2026، بينما ارتفعت أسعار الأرز، والدقيق، والسكر، والعدس، والدواجن، وزيت الذرة، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 35.03 جنيه، بزيادة 19 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 60.1 جنيه، بتراجع 6.77 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.46 جنيه، بزيادة 1.22 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.8 جنيه، بتراجع 7 جنيهات.

كيلو السكر المعبأ: 34.31 جنيه، بزيادة 5.1 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 27.89 جنيه، بتراجع 1.49 جنيه.

كيلو العدس المعبأ: 67.24 جنيه، بزيادة 2.15 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.69 جنيه، بتراجع 27 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 109.49 جنيه، بزيادة 2.73 جنيه.

كيلو اللحوم الطازجة: 406.87 جنيه، بتراجع 6.14 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 115.13 جنيه، بزيادة 5.66 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 27.83 جنيه، بزيادة 2.54 جنيه.

كيلو الفول السائب: 52.65 جنيه، بتراجع 42 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 128.23 جنيه، بتراجع 3.86 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 285.24 جنيه، بتراجع 4.1 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 33.74 جنيه، بزيادة قرشين.

كيلو المسلي الصناعي: 104.46 جنيه، بتراجع 5.78 جنيه.