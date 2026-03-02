إعلان

هبوط الأسهم الأوروبية مع تصاعد التوتر في الشرق الأوسط

كتب : أحمد الخطيب

02:53 م 02/03/2026

الأسهم الأوروبية

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين مع استمرار التصعيد العسكري في الشرق الأوسط، بينما سجلت أسهم قطاعي الطاقة والدفاع مكاسب لافتة.

وانخفض مؤشر ستوكس 600 بنسبة 1.8% إلى 622.35 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ منتصف فبراير، بعد أن كان قد سجل مستوى قياسياً يوم الجمعة، مع تداول غالبية القطاعات على انخفاض.

قفزة أسهم الطاقة الكبرى بدعم صعود النفط

ارتفعت أسهم شركات الطاقة الكبرى مثل شل وبي بي وتوتال إنرجيز بأكثر من 5% لكل منها، مستفيدة من ارتفاع أسعار النفط نحو 13% بعد تعطل الشحن عبر مضيق هرمز الحيوي نتيجة الرد الإيراني على الضربات الأمريكية والإسرائيلية. وصعد مؤشر الطاقة الأوروبي 3.5%.

وتواصلت الضربات العسكرية الجديدة التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران بعد هجمات عطلة نهاية الأسبوع، التي أسفرت عن مقتل الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي، مما دفع طهران إلى إطلاق موجة صواريخ على أهداف في المنطقة، وزاد المخاوف من اتساع نطاق الصراع ودخول دول مجاورة فيه.

ارتفاع النفط وهبوط الأسهم وصعود الدولار مع تصاعد صراع الشرق الأوسط

تراجع أسهم السفر والبنوك مقابل ارتفاع الدفاع

سجلت أسهم قطاع السفر والترفيه، بما في ذلك شركات الطيران والفنادق، أكبر خسائر بنسبة 4.4%، حيث تراجع سهم لوفتهانزا 11% بعد تمديد تعليق الرحلات بسبب الوضع في الشرق الأوسط. كما تراجع مؤشر البنوك بنسبة 3.6%، ومؤشر شركات التأمين بنحو 2%.

على الجانب الآخر، ارتفعت أسهم شركات الدفاع مثل بي إيه إي سيستمز، راينميتال، ساب، وليوناردو بنسبة تتراوح بين 5% و8%.

الغاز الأوروبي يقفز 25% مع اضطراب الشحن عبر هرمز

