المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية ينخفض وحيدا بختام تعاملات جلسة اليوم

كتب : ميريت نادي

02:50 م 02/03/2026

البورصة

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.61% عند مستوى 47692 نقطة، بختام جلسة اليوم الأثنين.

وصعد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.32%، وارتفع مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.44%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 14.1 مليار جنيه، بينما سجلت تعاملات الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 14.1 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 15.3 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 2.50% عند مستوى 47984 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

البورصة

جنة الصائم

سفرة رمضان

شئون عربية و دولية

أخبار المحافظات

شئون عربية و دولية

