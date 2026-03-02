إعلان

خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع الدواجن والبيض والذهب

كتب : آية محمد

03:10 م 02/03/2026

خريطة الأسعار اليوم

ارتفعت أسعار الدواجن، والبيض، والحديد، والأسمنت، والطماطم، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-3-2026، بينما انخفضت أسعار السمك البلطي، والجبن، واللحوم، بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد والأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الاثنين بالأسواق

ارتفاع الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض البلطي.. أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور

انخفاض أسعار الجبن واللحوم وارتفاع الدواجن اليوم بالأسواق

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

الدواجن اللحوم أسعار الذهب

