سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 2 مارس 2026

كتب : ميريت نادي

02:21 م 02/03/2026

البورصة المصرية

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأثنين إلى نحو 8521 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 8570 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 7498 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 6427 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 59984 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

