إعلان

ارتفاع النفط وهبوط الأسهم وصعود الدولار مع تصاعد صراع الشرق الأوسط

كتب : أحمد الخطيب

01:21 م 02/03/2026

أسعار النفط

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد، وقفز الدولار، فيما تراجعت أسواق الأسهم العالمية مع تصاعد المواجهات العسكرية في الشرق الأوسط، في تطورات تهدد بتقويض مسار التعافي الاقتصادي العالمي وإعادة إشعال الضغوط التضخمية.

وصعد خام برنت بنحو 10% إلى 79.90 دولارًا للبرميل بعد أن لامس 82 دولارًا في وقت سابق، بينما ارتفع الخام الأمريكي 8.2% إلى 72.64 دولارًا. كما قفز الذهب، الملاذ الآمن، بنسبة 2.6% إلى 5413 دولارًا للأونصة.

ووفقًا لـرويترز، فإن الأسواق تعيد تسعير المخاطر الجيوسياسية في ظل مؤشرات على أن الصراع قد يستمر لأسابيع، خاصة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الضربات على إيران قد تمتد أربعة أسابيع. في المقابل، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن موجة صواريخ جديدة انطلقت من وسط البلاد باتجاه “مواقع العدو.

وتتجه الأنظار إلى مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو خمس تجارة النفط البحرية عالميًا و20% من الغاز الطبيعي المسال. ورغم عدم إغلاقه رسميًا، أظهرت بيانات تتبع السفن تكدس ناقلات النفط على جانبي المضيق، وسط مخاوف من هجمات محتملة أو صعوبات تأمين الشحنات.

اقرأ أيضًا:

هل يوقف مضيق هرمز تدفق النفط العالمي؟ خبراء يوضحون

هبوط الأسهم

في أسواق الأسهم، تراجعت العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 بنسبة 1.5%، بينما هبط مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنحو 1.7%، بعد خسائر في أسواق آسيا والمحيط الهادئ. وتصدرت البنوك قائمة الخاسرين مع تصاعد المخاوف بشأن تباطؤ النمو، فيما تراجعت أسهم شركات الطيران والتكنولوجيا، مقابل مكاسب قوية لأسهم الطاقة التي ارتفعت بنحو 4% في أوروبا، مع صعود سهمي بي بي وشل بنحو 6% لكل منهما.

وفي الشرق الأوسط، أغلقت الإمارات والكويت أسواق الأسهم مؤقتًا بسبب “الظروف الاستثنائية”، بينما كانت الأسهم الصينية الكبرى من بين الرابحين القلائل.

على صعيد العملات، ارتفع الدولار بقوة مقابل العملات الرئيسية، متقدمًا حتى على عملات الملاذ الآمن مثل الين والفرنك السويسري، في عودة واضحة للعلاقة التقليدية بين العملة الأمريكية وتجنب المخاطر. وتراجع اليورو والجنيه الإسترليني بنحو 1% لكل منهما.

أما في أسواق السندات، فقد ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى 3.969% بعد أن لامست أدنى مستوى في 11 شهرًا عند 3.926% في بداية التعاملات، قبل أن تتحول الأنظار إلى التأثير التضخمي المحتمل لارتفاع أسعار النفط، وما قد يعنيه ذلك لمسار خفض الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي. وتشير تسعيرات الأسواق حاليًا إلى احتمال 50% لخفض الفائدة في يونيو، مع توقعات بتخفيضات إجمالية تقارب 58 نقطة أساس خلال العام.

اقرأ أيضًا:

سعر برميل النفط يصعد لأعلى مستوى منذ يناير 2025 بعد توقف ناقلات هرمز

ما تداعيات غلق مضيق هرمز على قناة السويس والتجارة العالمية؟

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار النفط ارتفاع أسعار النفط خام برنت الدولار الأمريكي تراجع الأسهم صراع الشرق الأوسط مضيق هرمز

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تأجيل الجمعية العمومية للمهندسين ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني
أخبار العقارات

تأجيل الجمعية العمومية للمهندسين ساعتين لعدم اكتمال النصاب القانوني
سعر برميل النفط يصعد لأعلى مستوى منذ يناير 2025 بعد توقف ناقلات هرمز
اقتصاد

سعر برميل النفط يصعد لأعلى مستوى منذ يناير 2025 بعد توقف ناقلات هرمز
في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة
رياضة محلية

في غرفة الملابس.. ممدوح عباس يكافئ لاعبي الزمالك بعد الانفراد بالصدارة
قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين
اقتصاد

قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين
كيف يرى الأمريكيون الحرب على إيران؟.. استطلاعات الرأي تكشف
شئون عربية و دولية

كيف يرى الأمريكيون الحرب على إيران؟.. استطلاعات الرأي تكشف

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

تسنيم: إيران استهدفت مكتب نتنياهو
فيديو يوثق لحظة سقوط طائرات حربية أمريكية في الكويت
مسؤول أمريكي سابق يكشف لمصراوي: هذا السيناريو الأرجح لحرب إيران
الكويت تعلن تحطم طائرات حربية أمريكية