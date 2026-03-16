سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الانخفاض ببداية تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

10:32 ص 16/03/2026 تعديل في 10:44 ص

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 20 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الاثنين 16-3-2026، مقارنة بمستواه بحلول التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4926 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 6334 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 7390 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 8445 جنيهًا للجرام.

سعر جنيه الذهب

وتراجع ٫سعر الجنيه الذهب إلى 59120 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 84450 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 262639 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 422250 جنيهًا.
وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.33% إلى نحو 5000 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر الذهب سعر سبيكة الذهب سعر جنيه الذهب

