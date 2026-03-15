أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تم منح شحنات "الترانزيت العابر" تسهيلات جمركية استثنائية بالموانئ المصرية.

وأوضح الوزير، في بيان له اليوم، أنه تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات "الترانزيت العابر" بالموانئ المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية.

وقال كجوك، إننا نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية.

أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قرار استثناء شحنات "الترانزيت العابر" من التسجيل المسبق للشحنات يمتد لثلاثة أشهر، لافتًا إلى منح أولوية متقدمة بالجمارك لإنهاء إجراءات شحنات "الترانزيت العابر".

وأضاف أن هذه التيسيرات تسرى على البضائع العالقة بالفعل، وما تم شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية؛ على نحو يدعم حركة التجارة الدولية ويخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية.