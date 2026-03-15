لمدة 3 أشهر.. تسهيلات جمركية استثنائية لشحنات "الترانزيت العابر" دون التقيد بالتسجيل المسبق

كتب : منال المصري

02:32 م 15/03/2026

أحمد كجوك وزير المالية

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تم منح شحنات "الترانزيت العابر" تسهيلات جمركية استثنائية بالموانئ المصرية.

وأوضح الوزير، في بيان له اليوم، أنه تقرر السماح بإنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات "الترانزيت العابر" بالموانئ المصرية دون التقيد بالتسجيل المسبق للشحنات «ACI»؛ على نحو يُسهم في تيسير حركة البضائع إلى وجهتها النهائية عبر الموانئ المصرية.

وقال كجوك، إننا نعمل على الإسهام في حل أزمة سلاسل الإمداد من الاتحاد الأوروبي للخليج العربي ودفع حركة التجارة الدولية.

أشار أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، إلى أن قرار استثناء شحنات "الترانزيت العابر" من التسجيل المسبق للشحنات يمتد لثلاثة أشهر، لافتًا إلى منح أولوية متقدمة بالجمارك لإنهاء إجراءات شحنات "الترانزيت العابر".

وأضاف أن هذه التيسيرات تسرى على البضائع العالقة بالفعل، وما تم شحنه بعد اندلاع الحرب الإيرانية؛ على نحو يدعم حركة التجارة الدولية ويخفف الضغط على سلاسل الإمداد العالمية.

أحمد كجوك وزارة المالية مصلحة الجمارك تسهيلات جمركية

"اللي خلف مامتش"..كيف علق الجمهور على تقليد كريم لوالده الراحل محمود عبد
دراما و تليفزيون

"اللي خلف مامتش"..كيف علق الجمهور على تقليد كريم لوالده الراحل محمود عبد
وزير المالية: غدَا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
أخبار البنوك

وزير المالية: غدَا صرف مرتبات شهر مارس بمناسبة عيد الفطر
المارينز على أبواب إيران.. هل يتكرر سيناريو "حبيس التاريخ" قبل 40 عامًا؟
شئون عربية و دولية

المارينز على أبواب إيران.. هل يتكرر سيناريو "حبيس التاريخ" قبل 40 عامًا؟
حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار من وزارة
حوادث وقضايا

حرمان المحكوم عليهم في قضايا النفقة من خدمات 11 جهة حكومية بقرار من وزارة
وفاة الإعلامي جمال ريان مذيع قناة الجزيرة
شئون عربية و دولية

وفاة الإعلامي جمال ريان مذيع قناة الجزيرة

مصر تؤكد ضرورة تشكيل قوة عربية مشتركة لحماية مقدرات دول الإقليم