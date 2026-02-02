إعلان

ارتفاع أسعار البيض اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

أحمد الخطيب

10:04 ص 02/02/2026

أسعار البيض

كتب- أحمد الخطيب:

ارتفع متوسط سعر كرتونة البيض، خلال تعاملات اليوم الاثنين 2-2-2026، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 144.21 جنيه، بزيادة 2.45 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 148.4 جنيه، بزيادة 5 قروش.

