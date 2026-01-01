انخفض سعر الذهب للمرة الثانية اليوم في مصر بنحو 55 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الخميس 1-1-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بعد أن تراجع بنحو 55 جنيها في التعاملات الصباحية، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

كان سعر الذهب ارتفع خلال منتصف التعاملات بشكل طفيف بنحو 5 جنيهات من إجمالي تراجعات سجلت نحو 110 جنيهات على مدار تعاملات اليوم.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 عند 3886 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 نحو 4997 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 نحو 5830 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 6662 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 46640 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66620 جنيه.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 207188 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 333100 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.46% إلى نحو 4319 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.