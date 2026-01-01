عجز موازنة مصر يرتفع إلى 3.6% خلال أول 5 أشهر من العام المالي الحالي

أظهرت بيانات وزارة المالية تفاقم عجز موازنة مصر إلى 3.6% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي خلال أول 5 أشهر من العام المالي الجاري "يوليو إلى نوفمبر 2025" مقارنة بـ3.1% للفترة المقابلة من العام الماضي.

وارتفع الفائض الأولي للموازنة خلال نفس الفترة ارتفع إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي مسجلا نحو 306.8 مليار جنيه مقابل 1% (170 مليار جنيه)، يبدأ العام المالي في مصر أول يوليو ينتهي آخر يونيو من العام التالي.

والفائض الأول يعني حصيلة إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها في حال استبعاد تكلفة فوائد الدين.

وتتوقع الحكومة تسجيل العجز الكلي بموازنة السنة المالية الجارية 7.3%، وتحقيق فائض أولي 4% من إجمالي الناتج المحلي.