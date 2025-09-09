إعلان

اللون الأحمر يخيم على مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

03:14 م الثلاثاء 09 سبتمبر 2025

البورصة

background

كتبت- أمنية عاصم:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.62 % عند مستوى 34386 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.31 %، وهبط مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.35 %.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 72.40 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 33.7 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 38.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.42 % عند مستوى 34601 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

البورصة مؤشرات البورصة المؤشر الرئيسي للبورصة مؤشر EGX 70
