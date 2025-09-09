الجزائر- منال المصري؛

وقعت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار (AAPI) مع شركة السويدي إلكتريك بالجزائر، اتفاقية إطارية تتضمن نوايا استثمارية في الجزائر بقيمة 2.5 مليار دولار.

وتم توقيع الاتفاقية من قبل جانب عمر ركاكش، المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، ومصطفى عوض الحلواني، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة السويدي إلكتريك-الجزائر، وذلك خلال فعاليات الدورة الرابعة من المعرض الإفريقي للتجارة البينية (IATF 2025) الذي تستضيفه الجزائر.

وجاءت مراسم التوقيع بحضور كل من: محمد عرقاب، وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، وكمال رزيق، وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، وكمال مولى، رئيس المجلس الجزائري للتجديد الاقتصادي (CREA).

وأكد الحضور أن هذا التوقيع يمثل خطوة قوية نحو ترسيخ العلاقات التجارية والاستثمارية داخل القارة الإفريقية، ويعكس جاهزية الجزائر لاستقطاب مشاريع صناعية وطاقوية كبرى ذات قيمة مضافة عالية.

واعتبر المشاركون أن هذا الإنجاز يمثل قصة نجاح جديدة للمعرض التجاري البيني الإفريقي (IATF)، الذي يواصل تأكيد دوره كمنصة رائدة تُبرم من خلالها الصفقات التحويلية والشراكات الاستراتيجية والتعهدات الاستثمارية الجريئة لصالح مستقبل إفريقيا.