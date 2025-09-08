البترول تضبط 56 ألف لتر سولار وبنزين للتصرف غير المشروع بأسيوط وأسوان

كتبت- دينا كرم:

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول أن اللجنة المركزية للرقابة علي تداول المنتجات ضبطت كميات وقود تم تجميعها بقصد التصرف غير المشروع بلغ اجماليها 56 ألف لتر سولار وبنزين في محطتي وقود بأسيوط و أسوان.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أنه تم ضبط سائق سيارة نقل لإحدى شركات التسويق بمحافظة سوهاج أثناء سرقة جزء من حمولة السيارة عهدته من السولار وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير محاضر بالوقائع المضبوطة.

جاء ذلك خلال حملات الهيئة التفتيشية خلال الأسبوع الأول من سبتمير، حيث ضبطت مخالفات تتعلق بالسلامة بعدد من محطات ومستودعات الوقود، وحالات تلاعب بالمنتجات البترولية في بعض المحطات بقصد التصرف غير المشروع فيها ، مؤكدة اتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة ضد المخالفين، بحسب البيان.

وأضافت الهيئة أنها اتخذت إجراءات استباقية لمنع كارثة محققة حيث أنه خلال المرور بنطاق محافظة الدقهلية تم رصد قيام أحد وكلاء المحطات برفع التنكات بمعرفته وإجراء أعمال لحام بها دون اتخاذ إجراءات وقائية الأمر الذي من الممكن أن يسبب كارثة ويعرض المكان لخطر الانفجار الشديد لكون التنكات معبئة بأبخرة البنزين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والاقرارات اللازمة ضد الوكيل وإلزامه باستبدال التنكات طبقاً للمواصفات الحديثة وعدم استكمال الأعمال إلا تحت إشراف هندسي من الشركة المسئولة.

وأشارت الوزارة، إلى أنه تم الاستجابة لشكاوى مقدمة بشأن محطة وقود بمركز قطور بالغربية، وتوجيه لجنة للمحطة حيث تم ضبط تلاعب بعدة مسدسات تموين وتم تجنيبها وإخطار شركة التسويق للتنسيق مع هيئة الدمغ والموازين لإعادة المعايرة.

وتابعت، أنه بالتفتيش على إحدى محطات تدفيع المنتجات البترولية للمستودعات بمحافظة الإسكندرية تم رصد مخالفات جسيمة تمس السلامة والأمن الصناعي ومخاطبة الشركة المسئولة بسرعة تلافي ماتم رصده حرصاً على أرواح المواطنين.

كما تم رصد مخالفات بمصنع لتعبئة أسطوانات البوتاجاز في مرسى مطروح تخص التشغيل والحالة الفنية الاسطوانات كما تبين أن عدداً من الأسطوانات غير مطابق للأوزان المقررة، وتم التنبيه الفوري بإعادتها للتعبئة والالتزام بالضوابط.

وأضافت أنه تم المراجعة والتفتيش على (16) محطة وقود بمحافظات الغربية و الدقهلية القليوبية والسويس وأسوان والشرقية وكفر الشيخ ومرسى مطروح حيث تم رصد وجود مخلفات قابلة للاشتعال داخل مخازن الزيوت وغرف الكهرباء ، ووجود أسطوانات بوتاجاز ومصادر لهب داخل أحد المحطات بمواقع قريبة من أماكن التموين .

كما تم رصد طلمبات سحب للمنتجات البترولية بغرض التداول الغير شرعي بأحد المحطات بالإضافة إلى انتشار الملوثات الزيتية وآثار مواد بترولية كثيفة بالأرضيات.