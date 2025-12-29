انخفضت أسعار الدواجن، والبطاطس، واللحوم، والفول، والزيت، خلال تعاملات اليوم الاثنين 29-12-2025، بينما ارتفعت أسعار البيض، والأسمنت، والسمك البلطي، مقارنة بمستوياتها أمس بحسب بيانات بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تنخفض بمنتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع أسعار البيض اليوم الاثنين بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق

ارتفاع البلطي.. أسعار الأسماك في سوق العبور اليوم

انخفاض البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض أسعار اللحوم والفول والزيت بالأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض بمنتصف تعاملات الاثنين