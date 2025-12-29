كشفت اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول عن ضبط بعض المخالفات خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر، شملت سرقات وتلاعبًا في كميات سولار وبنزين تجاوزت 286000 لتر بعدد من المحافظات، وفرض غرامات مالية تقارب 17 مليون جنيه، مع إحالة الوقائع للنيابة العامة.

وتمكنت اللجنة من ضبط سائق سيارة نقل منتجات بترولية بأحد المستودعات في الجنوب بعد ثبوت تلاعبه في عيار السيارة لسرقة كميات من المنتج بكل نقلة، حيث جرى تغريم مقاول النقل والسائق بأكثر من 8 ملايين جنيه، مع إحالة الواقعة للنيابة العامة، وفق موقع الوزارة.



كما تم ضبط سائق سيارة صهريجية تابع لأحد مقاولي النقل أثناء سرقة كمية من منتج بترولي موجه لإحدى محطات الوقود، حيث تم تحرير محضر بالواقعة، وتغريم المقاول، وحظر السائق نهائيًا من العمل.

وفي محافظة الجيزة، تم ضبط سيارة صهريجية سعة 8000 لتر تابعة لإحدى محطات الوقود ومجهزة بموتور تفريغ بغرض التداول غير المشروع للمنتج البترولي.

وبالتنسيق مع مباحث التموين، جرى ضبط تلاعب بإجمالي يزيد على 286000 لتر سولار وبنزين داخل 6 محطات وقود بمحافظات الفيوم والجيزة والقاهرة، مع فرض غرامات مالية تقترب من 9 ملايين جنيه، وتحرير محاضر رسمية، وتشميع دفاتر تموين 3 محطات وتسليمها للنيابة العامة.

كما شملت الحملات التفتيش على مستودع وقود بمنطقة شمال قبلي، حيث تبيّن وجود قصور في فحص السيارات قبل الشحن، ورصد ملاحظات تتعلق باشتراطات السلامة تمثل خطورة مباشرة على الموقع، وتم إخطار الشركة المختصة بسرعة تلافي الملاحظات وإجراء الإصلاحات اللازمة.

وفي محافظة الإسكندرية، رصدت اللجنة مخالفات شديدة الخطورة داخل أحد مخازن بيع أسطوانات البوتاجاز، شملت تشغيل بوتاجاز مصنع يدويًا وسط الأسطوانات، ووجود سيارة تعمل بالبنزين داخل المخزن، وغياب وسائل الإطفاء، إلى جانب استخدام المكان لتخزين خردة وكاوتش، حيث تم إخطار شركة التوزيع لاتخاذ إجراءات عاجلة مع صاحب المخزن، وتأمين الموقع فورًا، مع تكثيف الحملات الرقابية على مخازن أسطوانات البوتاجاز.

وفي السياق ذاته، أجرت اللجنة مراجعات فنية ورقابية على 26 محطة وقود بمحافظات (القاهرة، الجيزة، السويس، البحيرة، دمياط، الفيوم) تابعة لسبع شركات تسويق، وأسفرت عن رصد انحراف في عيار عدد من مسدسات التموين، ووجود مياه داخل بعض صهاريج المنتجات، حيث تم التطهير الفوري، إلى جانب ضبط تعبئة سولار بالجراكن على سيارات نصف نقل بالمخالفة للتعليمات.

كما تم رصد قيام إحدى محطات الوقود بمحافظة الجيزة بإنشاء بيارة صرف مكشوفة أسفل منزل مجاور بما يمثل خطرًا داهمًا، وتم إلزام الشركة التابعة لها المحطة بسرعة تعديل شبكة الصرف وإلغاء البيارة فورًا.