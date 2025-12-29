الرئيس اللبناني يشيد بالدعم المصري ويؤكد أهمية مذكرة الغاز

استقبل العماد جوزاف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية، المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والوفد المرافق له، وذلك خلال الزيارة الرسمية التي يجريها الوزير إلى لبنان، حيث بحث الجانبان تعزيز التعاون في مجال الغاز الطبيعي والطاقة، وفق بيان الوزارة.

وخلال اللقاء الذي عقد بقصر بعبدا، أعرب الرئيس اللبناني عن تقدير لبنان، رئيسًا وشعبًا، للدعم الذي تقدمه مصر، ناقلًا تحياته إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومتمنيًا أن تحمل السنة الجديدة الخير والسلام والتقدم لمصر قيادةً وشعبًا.

وأكد الرئيس عون أن توقيع مذكرة التفاهم بين مصر ولبنان لتلبية احتياجات لبنان من الغاز الطبيعي المخصص لتوليد الكهرباء يمثل خطوة عملية وأساسية، من شأنها دعم قدرة لبنان على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، نقل وزير البترول والثروة المعدنية تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى نظيره اللبناني، مؤكدًا حرص مصر على تعميق العلاقات الثنائية، ودعمها الكامل لجهود الدولة اللبنانية، متمنيًا للبنان وشعبه التقدم والاستقرار والازدهار.

وتناول اللقاء سبل التعاون المشترك في قطاع الغاز الطبيعي، حيث أكد الوزير كريم بدوي أن ملف الطاقة والغاز يأتي في مقدمة أولويات التعاون بين البلدين خلال المرحلة الحالية، في ضوء العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة بين مصر ولبنان، وبما يسهم في تلبية احتياجات لبنان لتوليد الكهرباء.

وأضاف الوزير أن مصر ستقدم كامل الدعم للبنان في قطاع الغاز، من خلال نقل الخبرات والإمكانات المصرية في مجالات استكشاف الحقول، واستخراج الغاز، ونقله، وتوزيعه على القطاعات الصناعية والمنازل ومحطات توليد الكهرباء، لافتًا إلى تشكيل مجموعات عمل مشتركة بين وزارتي البترول والطاقة في البلدين، بهدف التنسيق وتبادل الخبرات الفنية.

وحضر اللقاء السفير علاء موسى سفير مصر لدى بيروت، والوفد المصري المرافق، والذي ضم المهندس محمود عبد الحميد العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، والدكتور محمد الباجوري المشرف على الإدارة المركزية للشؤون القانونية بوزارة البترول والثروة المعدنية.