أوبك+ تقرر زيادة إنتاج النفط بـ137 ألف برميل يوميًا في أكتوبر

كتبت- دينا كرم:

قررت ثماني دول أعضاء في تحالف "أوبك+"، زيادة إنتاج قدرها 137 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر 2025.

ووفق بيان التحالف اليوم، جاء ذلك خلال اجتماع الدول الثماني – السعودية وروسيا والعراق والإمارات والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان – افتراضيًا اليوم لمراجعة أوضاع السوق النفطية العالمية.

وأكدت الدول أن هذه الخطوة تأتي في إطار التعديلات الطوعية الإضافية البالغة 1.65 مليون برميل يوميًا التي تم الإعلان عنها في أبريل 2023، مع الإبقاء على مرونة إعادة الكميات بشكل جزئي أو كامل تبعًا لتطورات السوق.

وشددت الدول الثماني على التزامها الكامل بإعلان التعاون داخل أوبك+، وتعويض أي زيادات في الإنتاج منذ يناير 2024، مشيرة إلى أن لجنة المراقبة الوزارية المشتركة ستتابع مستويات الامتثال.

ومن المقرر أن تعقد الدول المشاركة اجتماعات شهرية لمراجعة تطورات السوق والالتزام بالتعويضات، على أن يكون الاجتماع المقبل في 5 أكتوبر 2025.

