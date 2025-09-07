إعلان

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 7-9-2025 مع بداية التعاملات

04:29 ص الأحد 07 سبتمبر 2025

سعر الذهب

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 7-9-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن ارتفع سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب ارتفع في مصر بنحو 20 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية السبت 6-9-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا لمصراوي.

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5546 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4853 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 4160 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3235 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2311 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 172491 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 38820 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.


سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.15% إلى نحو 3586 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

