كتبت- آية محمد:

انخفض سعر الذهب في مصر بنحو 10 جنيهات، ببداية تعاملات الجمعة 5-9-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3210 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 18 إلى 4127 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4815 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 عند 5503 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 38520 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 55030 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 171143 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 275150 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.15% إلى نحو 3551 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.