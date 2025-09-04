وزير البترول يبحث مع نظيره تعزيز التعاون الاستثماري بين مصر وغانا

كتبت- دينا خالد:

عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع إيمانويل أرماه كوفي بواه، وزير الأراضي والموارد الطبيعية بجمهورية غانا علي هامش مشاركتيهما في المؤتمر الافريقي الاسترالي للتعدين والطاقة AFRICA Down Under ، لبحث تناول اللقاء تعزيز التعاون الاستثماري في قطاع التعدين بين مصر وغانا، واستعراض الفرص الواعدة المتاحة في البلدين، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب حول برامج تحديث القطاع والإجراءات المتبعة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، خاصة في مجالات المعادن الحيوية ذات الأهمية الاستراتيجية لمستقبل الطاقة العالمية.

كما أكد الجانبان أهمية تطوير القدرات البشرية وتبادل المعرفة الفنية والخبرات في مجالات البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن، والاستفادة من التجارب الدولية الناجحة لتطوير البنية التحتية الداعمة للصناعات التعدينية.

وأكد الوزيران على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين مصر وغانا بما يدعم جهود تعظيم الاستفادة من الثروات والموارد المعدنية ويخدم تطلعات البلدين نحو مستقبل أكثر ازدهاراً لقطاع التعدين فى افريقيا.