البورصة تخسر 37 مليار جنيه خلال أسبوع.. فما الأسباب؟

حققت البورصة المصرية خسائر بقيمة 37 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، أى انخفض رأس المال السوقي بنسبة 1.47% ، ليغلق على 2.454 تريليون جنيه مقارنة بـ 2.491 تريليون جنيه سعر الفتح بداية جلسة الأحد، وفق التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية.

وأغلق المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 على انخفاض بنحو 2.7% ، ليغلق عند مستوى 34761 نقطة مقارنة بـ 35727 نقطة، وحقق المؤشر أعلى قيمة خلال الأسبوع الحالي عند مستوى 35886 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 239.4 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 5,530 مليون ورقة منفذة على 518 ألف عملية.

واستحوذت الأسهم على 8.53% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 91.47% خلال الأسبوع.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة %93.3% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة %3.6% و العرب على 3.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 96.1 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 115.6 مليون جنيه و ذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقال محمد كمال، عضو شعبة الأوراق المالية بالاتحاد المصري للغرف التجارية، أن الانخفاض الحالي لا يعكس ضعف السوق أو خروج سيولة، بقدر ما يعد حركة طبيعية مرتبطة بعمليات تصحيح وجني أرباح، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية والقوية التي سجلتها البورصة خلال الأسابيع الماضية ووصولها إلى مستويات تاريخية.

ويذكر أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 سجل قمة جديد خلال بداية شهر أغسطس الماضي عند مستوى 36282 نقطة ليتجه إلى وتيرة هبوط عند مستوى 34761 نقطة بإغلاق جلسة أمس.

